Esame di riparazione con i genitori

Studenti, genitori e professori dell’Omnicomprensivo di Vimercate fanno gli straordinari: domenica armati di ramazza e con tanto olio di gomito hanno cancellato scritte dai muri e ripulito aiuole e angoli infestati da pattumiera. Torna al Centro scolastico di via Adda “Sporchiamoci le mani“, l’iniziativa fuori orario che "ci fa sentire che la scuola è di tutti", spiega il Comitato genitori che ha organizzato l’appuntamento. Per i 4.400 iscritti del polo scolastico è stato un lunedì diverso dal normale: all’arrivo i ragazzi hanno trovato tutto in ordine. E ora nasce l’idea di abbellire con murales studiati a tavolino i punti in cui la vernice dei vandali è penetrata così in profondità che non si può più coprire.

"Un altro progetto all’insegna della condivisione", dice la preside del Banfi Daniela Canavero, presente all’operazione grandi pulizie. "Il merito è delle famiglie che hanno a cuore l’ambiente dove i figli trascorrono tanto tempo", aggiunge. Palliativi in attesa del restyling da 80 milioni, 55 di lavori più Iva e oneri accessori, annunciato dalla Provincia per il nuovo Campus scolastico progettato dal Politecnico di Milano: aule nel verde e piazze, biblioteche aperte anche alla fine della lezione con la scuola che entra nella città e viceversa. Una rivoluzione accarezzata da tanto che regalerà una seconda vita al polo in servizio da quasi 50 anni.

Bar.Cal.