Eroi della porta accanto. Dalla solidarietà allo sport. Ecco i cittadini modello

Un vedanese che da quasi 40 anni è impegnato ad aiutare i residenti più fragili e in difficoltà e un’associazione tra le più presenti nella vita del paese, sempre pronta a dare una mano. E poi singoli abitanti e sodalizi che hanno soccorso gli alluvionati dell’Emilia Romagna e le vittime della barca rovesciata questa primavera sul lago Maggiore, fino agli sportivi. Il Comune di Vedano premia - per la prima volta - i suoi benemeriti. A segnalare i destinatari sono stati gli stessi abitanti del paese.

Così a Franco Villa, presidente dell’associazione Amici dell’Unitalsi, è andato lo “Stefanino d’Oro“ per i suoi “39 anni di indefessa attività a favore della cittadinanza, in particolare per la fascia più debole e fragile, con iniziative e opere grandi e piccole tra cui la realizzazione di Casa Francesco“, il Centro diurno per servizi sociali di Vedano. L’onorificenza è stata assegnata a Villa anche per la sua capacità di riunire attorno agli Amici dell’Unitalsi “tantissimi volontari, ottenendo vasto consenso e tanta riconoscenza“. L’altra nuova benemerenza, il “Gelso (Muròn) d’argento“, è stata invece attribuita al Gruppo Alpini di Vedano, “per il loro impegno e la loro dedizione a favore della comunità locale“. Cinque menzioni speciali sono state poi consegnate all’associazione FireFit Allievi Volontari, “per avere - recita la motivazione - con generosità aiutato le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna“; a Lorenzo Casiraghi e Simona Locati, “per essere intervenuti, anche con rischio personale, nel soccorrere le vittime del naufragio sul lago Maggiore del 28 maggio 2023“; a Mario Beretta, lungamente impegnato in ambito sociale, politico e sportivo; ad Alice Viganò, per tanti anni al servizio delle persone più fragili; a Mario Riboldi, grazie a cui il paese possiede il grande gelso che ha dato il nome a una delle nuove benemerenze civiche.

Benemerenze civiche a cui si sono affiancate quelle sportive, andate ad Andrea Gaia Dissette e Sophia Lynne Ann Durban, campionesse rispettivamente in campo internazionale e nazionale di equitazione; ad Afrim Qokaj, medaglia d’oro ai campionati europei di taekwondo; a Marco Radaelli, medaglia d’oro agli Special Olympics e alla squadra under 14 di volley della Polisportiva Vedanese campione d’Italia 2022.