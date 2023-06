Erba troppo alta, si corre ai ripari Stanziati 100mila euro in più Più operai al lavoro per tagliare

di Alessandro Crisafulli

Il problema è ormai una consuetudine, da qualche anno a questa parte. L’erba che, in questo periodo, si alza inesorabilmente, tra giardini, aiuole e aree verdi cittadine, creando piccole “foreste”, disagi e, in qualche caso, come nelle rotatorie o in angoli stradali, dei pericoli. Succede a Desio, come in altri comuni, e tutte le volte il fenomeno porta con sé polemiche, illazioni, critiche: "Ma quando la tagliano? Avranno finito i soldi per tagliarla?", le domande che nelle ultime settimane hanno circolato per le piazze reali e virtuali della città.

Tanto da portare il Comune a intervenire, con uno stanziamento extra a Bilancio e attivando delle squadre extra per ripristinare decoro e sicurezza. "No è assolutamente vero che sono finiti i soldi per il taglio erba - chiarisce il vicesindaco Andrea Villa -. Il Comune ha a bilancio circa 500mila euro per la manutenzione del verde e con la Variazione approvata giovedì sera dal Consiglio comunale abbiamo aggiunto altri 100mila euro: serviranno soprattutto per le ripiantumazioni dopo i problemi causati dalla siccità dell’anno scorso". Un giro completo di tagli sulle aree verdi di tutta Desio costa circa 45mila euro. In più, durante l’anno, ci sono da fare anche le potature, gli abbattimenti, le ripiantumazioni, la manutenzione delle siepi. "Ad aprile è stato effettuato senza particolari intoppi il primo taglio stagionale - spiega Villa -. A maggio, il secondo giro di tagli, ha invece incontrato un particolare e significativo problema: la pioggia. Con il maltempo le giornate in cui gli operai hanno potuto lavorare sono state poche e nel frattempo, con l’acqua che ci ha salvato dall’emergenza siccità, l’erba ha continuato a crescere. Già dalla seconda metà di maggio, per recuperare e avere più operatività nelle giornate di sole, abbiamo chiesto alla ditta di avere sul territorio una squadra in più oltre le tre previste dal contratto". Negli ultimi giorni, col maltempo che ha dato un po’ di tregua, le squadre sono sempre state quattro. "Hanno tagliato anche durante la giornata festiva del 2 giugno e per qualche giorno le squadre operative sono state addirittura sei - aggiunge Villa -. In questo periodo abbiamo avuto momenti di incontro con la ditta per fare il punto della situazione, gestire l’emergenza e rimarcare il fatto che i lavori vanno sempre eseguiti con criterio e precisione, mettendo in evidenza alcune operazioni che abbiamo ritenuto possano essere svolte meglio". Gli uffici comunali sono in perlustrazione per verificare a bontà dei lavori.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere concluso tutto il giro. "Abbiamo già dato mandato di procedere con il terzo giro di tagli appena sarà terminato il secondo - dice ancora Villa -. Ho ricevuto diverse segnalazioni su alcuni tagli che sarebbero stati eseguiti male. In questi casi si possono mandare le segnalazioni sulla App ‘Municipium’".