Era morto solo nessuno reclama la sua salma

Non c’è pace per il Pier Attilio Trivulzio. Nessuno ha reclamato la salma del giornalista milanese in pensione, 83 anni, trovato morto (per cause naturali) lo scorso 16 marzo a Novara a 8 mesi di distanza dal suo decesso. Nella città in cui era andato a vivere, dopo gli anni passati al lavoro in Brianza, non aveva legami e la sua morte era passata inosservata. Adesso sono i volontari della mensa di un convento ad avere organizzato un momento di commiato per il pomeriggio del 17 maggio, al cimitero novarese. Lupo solitario, Trivulzio aveva collaborato come free-lance con numerose testate nazionali e locali, compreso Il Giorno. Appassionato di motori, ex pilota, l’autodromo di Monza era il suo regno, il giornalismo la sua passione. La solitudine la sua scelta. Fino alla fine.