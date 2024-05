Enrico Ruggeri in versione elettrica con un live gratuito Enrico Ruggeri si esibirà gratuitamente a Concorezzo sabato alle 21 in Villa Zoia. I residenti hanno avuto due giorni di prelazione per prenotare i biglietti, ora disponibili sui social del Comune. I fan non vedono l'ora di ascoltare i successi del cantautore milanese, tra cui "Il mare d'inverno" e "Si può dare di più". Ruggeri potrebbe anche eseguire "Dimentico", canzone dedicata all'Alzheimer per sostenere il progetto "Il Paese ritrovato" della Meridiana di Monza.