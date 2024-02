Enrico Beruschi tra musica, cabaret e dialetto milanese

Canzoni, battute, storie, risate e soprattutto dialetto. Sono gli ingredienti che comporranno lo spettacolo dal titolo “MusiCabaret“, che verrà portato in scena giovedì alle 21 sul palco del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico: protagonista dell’evento sarà il noto attore, comico e cabarettista Enrico Beruschi, accompagnato dal cantante e musicista Mario Lo Giudice. Conosciuto come volto del cinema e della tv, come interprete di commedie e film drammatici, Beruschi ha legato il suo nome al cabaret milanese, agli sketch di Drive In e a una quarantennale attività in teatro. L’evento, organizzato da Pro Loco e Comune, concluderà la rassegna dialettale “Quand Milàn l’era un grand Milàn“. Ingresso libero. F.L.