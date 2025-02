Elogio dell’inadeguatezza. Un attore si interroga

Debutta nel fine settimana, venerdì 21 febbraio alla Campanella di Bovisio Masciago e sabato 22 a Binario Nova di Nova Milanese, “Inadeguato“, la nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7. Regia di Cinzia Spanò per lo "spettacolo tragicomico dedicato a tutti quelli che hanno fatto dell’inadeguatezza uno stile di vita".

Sul palco Nicola Stravalaci con una serie di interrogativi: dal primo giorno di scuola alle prime esperienze di lavoro, dal rapporto con la propria fisicità a quello complicato con “il divino“ passando per la relazione con il resto del mondo. Quante volte nella vita ci siamo sentiti inadeguati rispetto a qualcosa o rispetto a qualcuno? Chissà se un attore prova lo stesso sentimento? Chissà se, sotto la maschera del personaggio, giù dal palcoscenico, terminati gli applausi, anche gli attori fanno i conti con le proprie paure, le ansie, le aspettative e cedono arrendevolmente anche loro a una sensazione di inadeguatezza? Uno spettacolo che inizia dalla fine per raccontare quello che sarebbe stato se solo il sentirsi inappropriato non avesse avuto la meglio sul protagonista proprio al "chi è di scena". Un flusso di parole ironico e divertente per raccontare quella sensazione di non essere mai veramente all’altezza per arrivare alla fine a porsi la domanda più importante: è davvero indispensabile lottare contro questa sensazione o c’è una forza (e una bellezza) anche nel non rispondere a determinati standard, nel non adeguarsi a qualcosa o qualcuno, nell’accettare di essere fieramente e consapevolmente inadeguati? "In un’epoca che mostra ogni giorno di più il suo lato sgarbato e aggressivo il popolo dei gentili non può che sentirsi inadeguato - spiegano dalla Compagnia -. Praticare generosità ed eleganza sembra oggi il modo migliore per rovinarsi la vita, soprattutto per chi intende sopravvivere all’interno del mondo dello spettacolo, che è risaputo essere uno degli ambiti lavorativi più spietati e competitivi". Nicola Stravalaci racconta con ironia i suoi primi cinquant’anni e di come gentilezza, timidezza e altri buoni sentimenti gli abbiamo dato filo da torcere sin da bambino, mandando spesso per aria progetti e successi. Ma racconta anche di come questi sentimenti restino in fin dei conti i migliori compagni di viaggio per tutti. Uno spettacolo tragicomico dedicato a tutti quelli che hanno fatto dell’inadeguatezza uno stile di vita. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Binario 7, via Turati, 8 Monza, tel. 039.20.27.002, biglietteria@binario7.org.