Elezioni anticipate. I Dem giocano la carta della credibilità:: "Garantiamo stabilità"

"Sentiamo la responsabilità di essere il partito più grande della città. Un ruolo che rivendichiamo con orgoglio ma anche con umiltà. Il nostro atteggiamento, in vista delle elezioni amministrative, sarà quello di allacciare rapporti con tutti i partiti e con le liste civiche. Una cosa è certa: il centrodestra si unisce imponendo nomi per cercare di vincere, noi proviamo a costruire un progetto partendo dagli obiettivi". Lorenzo Sala, segretario provinciale del Partito democratico, così si è espresso ieri mattina in occasione della conferenza stampa dei dem. Nessuna rivelazione, dunque, sul nome del candidato visto che il partito continua a evidenziare la necessità di individuare le priorità per la città e, intorno a quelle, identificare il nome migliore. "Noi - ha dichiarato Nunzia Smiraglia, coordinatrice della segreteria - possiamo mettere sul piatto la carta della credibilità. Lo siamo stati nei 10 anni di governo guidato da Roberto Corti, lo siamo stati anche dai banchi della minoranza nei 3 anni di Gargiulo. Sempre presenti sul territorio per dare battaglia su temi che la Giunta ha dimenticato. Il centrodestra, invece, per la terza volta non dà stabilità alla città e conclude in anticipo". Tra le accuse principali quella di avere sfilacciato tutti i legami che si erano costituiti in città. "Noi abbiamo detto no alla città dormitorio - ha sottolineato l’ex sindaco Roberto Corti -, negli ultimi 3 anni la città si è prima fermata e poi ha fatto passi indietro. Resto preoccupato per l’urbanistica e il Pgt, percorso che Gargiulo ha avviato nel dicembre 2022 e che, a oggi, non ha dato la possibilità di vedere il minimo documento. L’urbanistica stuzzica sempre appetiti: serve trasparenza". Critiche da Jenny Arienti (assessore al Commercio ai tempi di Corti): "In questi anni non si è vista la progettualità. Il centrodestra ha fatto una campagna elettorale da millantatori". Jennifer Moro, allora vicesindaco, rincara: "Hanno fatto la campagna elettorale contestando la nostra viabilità, ma in 3 anni non hanno cambiato nulla. La Lega dice di aver fatto molto, ma i progetti sono solo sulla carta. Le rotaie del tram sono ancora al loro posto, il forno crematorio e la piattaforma ecologica sono nostri progetti". Il grande tema da chiarire è quello di futuri rapporti con i consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni per sfiduciare Gargiulo. "Parleremo con chi ha firmato le dimissioni –- assicura Moro -. Non cerchiamo accordi, bensì un confronto su temi e principi".