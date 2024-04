Eco-passeggiate e riciclo. Il centro estivo sarà green

A Vimercate nasce il Centro estivo del Comune ed è green, via all’esperimento all’elementare Filiberto con laboratori di riuso di carta e plastica, lezioni su ambiente e sostenibilità, uscite alla scoperta delle bellezze di casa e del territorio: il servizio pubblico per genitori che lavorano si schiera dalla parte del pianeta. Aperto dal primo al 26 luglio ospiterà 75 bambini a settimana, che hanno frequentato la primaria quest’anno. Il progetto prevede anche visite al parco e accesso ai campi sportivi e ci sarà pure la possibilità di fare i compiti delle vacanze. "L’offerta risponde a un’esigenza espressa dai vimercatesi: tempi e spazi sicuri e ricchi di contenuto nei periodi di chiusura delle scuole a costi accessibili - spiega Riccardo Corti, neo assessore alla Cura delle persone -. Sarà così che sosterremo i genitori nel loro ruolo educativo creando un luogo dove il tempo sarà occasione di gioco, socializzazione, ma anche di conoscenza grazie ad attività pensate per la crescita e l’apprendimento".

"È un programma nuovo avviato quest’anno che vuole essere al tempo stesso educativo e ricreativo - sottolinea Gabriella Ferrazzano, dirigente dell’Area servizi alla persona di Palazzo Trotti -. L’obiettivo è aiutare mamme e papà a conciliare casa e ufficio o fabbrica, dopo la fine delle lezione. I bambini potranno trascorrere una parte del riposo da scuola spensierati e in compagnia, continuando ad avere a disposizione una proposta didattica". Le tariffe, legate alle fasce Isee, vanno da 55 a 85 euro a settimana, alle quali va aggiunto l’esborso per i pasti, altri 26 euro. L’amministrazione ha stanziato 21mila euro per coprire la differenza fra il costo effettivo sostenuto e la riduzione della spesa applicata alle famiglie. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 maggio (info sul sito del Comune), la proposta approvata in giunta a febbraio è a cura di Offertasociale, l’azienda pubblica del welfare controllata dai comuni della zona e si aggiunge al catalogo di possibilità sostenute dalla giunta, ma di iniziativa privata per la cura dei ragazzi fra giugno e settembre. Oggi, alle 18, in Municipio la presentazione ai genitori.