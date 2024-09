Ecco il nuovo campo “sintetico“ per il rugby

Fine lavori per il nuovo campo da rugby in erba sintetica completato nei giorni scorsi e già “collaudato” con i primi allenamenti della stagione. I lavori, cominciati il 17 gennaio, sono terminati lo scorso 3 giugno e hanno comportato un investimento complessivo di 500mila euro. Ne è nato un campo di 90 metri x 60, con aree di meta profonde 5 metri e fasce di sicurezza perimetrali di tre metri: con queste dimensioni è prevista l’omologazione del campo per la Serie C. "Siamo felici di aver potuto inaugurare la nuova stagione sportiva con il campo totalmente rinnovato - hanno spiegato il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora allo Sport Viviana Guidetti - Intendiamo mettere a disposizione degli atleti un centro sportivo di grande qualità, adatto agli allenamenti ma anchecompetizioni e gare. Per questo aver colto l’opportunità dei finanziamenti Pnrr ci offre l’occasione non solo di un semplice restyling ma di un completo rifacimento degli impianti: un’opportunità unica da valorizzare al meglio". Il nuovo campo da rugby è la prima delle opere consegnate previste nel progetto complessivo di riqualificazione del centro sportivo Chiolo-Pioltelli che – con uno stanziamento complessivo di 2 milioni e 800 mila euro – consente il rifacimento dell’anello di atletica leggera, la realizzazione di una nuova palazzina spogliatoi, delle pedane per il salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta, lancio del peso, del martello e del giavellotto. Tra le altre opere la rigenerazione del manto in erba naturale, un nuovo blocco spogliatoi per l’atletica leggera e il rifacimento della tribuna.