E-Distribuzione regala un terreno. Ospiterà insetti impollinatori

Un’area inutilizzata da E- Distribuzione (gestore delle reti elettriche di Enel) in via Murri diventa casa degli insetti impollinatori. È stata da poco completata beE-Diversity, l’iniziativa con cui E-Distribuzione e Beeing hanno creato un habitat ideale per gli insetti impollinatori, fondamentali per l’ecosistema. Partito nel 2022 e avviato presso 14 siti aziendali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, il progetto ha completato la sua realizzazione con l’installazione di arnie e nidi per api mellifere e per insetti selvatici. In particolare, quello di via Murri è il primo sito in Lombardia a ospitare due “B-Box“, le innovative arnie trasparenti che permettono di osservare in sicurezza il complesso mondo delle api senza disturbarle. Le arnie sono anche dotate di sensori per il monitoraggio da remoto della salute degli insetti. A ospitare l’iniziativa sono le cabine elettriche, che rappresentano snodi fondamentali per distribuire energia sui territori, e i centri di formazione, che sono i luoghi in cui vengono addestrati i tecnici della rete. Il servizio è stato appaltato a un fornitore esperto BeeIng, tramite gara d’appalto europea.

"Per ora abbiamo predisposto due casette per i maschi delle api, gli impollinatori - spiega Alberto Gotti, responsabile del progetto - poi piantumeremo delle essenze e posizioneremo anche una decina di arnie. È il nostro modo per dare un’aiuto concreto alla biodiversità in un contesto fortemente antropizzato, utilizzando spazi inutilizzati". Per cogliere appieno la preziosa funzione delle api, beE -Diversity ha previsto, per il prossimo anno scolastico, anche delle giornate di formazione, presiedute da un apicoltore e dedicate ai bambini di scuole elementari e medie. C.B.