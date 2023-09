Duecento pattini colorati conquistano Monza: Roller Day 2023 nella città brianzola

Magnifici costumi, tanta musica e tanta energia hanno animato ieri pomeriggio piazza Trento e Trieste, teatro del Roller Day 2023. La manifestazione è nata lo scorso anno fra gli eventi celebrativi del centenario di fondazione della Federazione italiana sport rotellistici, ben 11 specialità. Per Monza e Brianza hanno partecipato Astro roller skating (quest’anno campione europeo con il Monza precision team senior) capofila dell’evento, Corona Ferrea, Seregno Hockey, Sportculture.

"È una importante occasione per promuovere e dare visibilità agli sport rotellistici – ha detto Luisa Biella, presidente di Astro Skating – e alle società sportive che vi hanno preso parte, creando relazioni tra società e con le comunità territoriali coinvolte".

E così un centinaio di atleti sono scesi sulla pista davanti a palazzo comunale, sfoggiando scintillanti divise con i colori delle rispettive società. Grande assente della giornata lo Skating club di Monza, ma come racconta Marika Kullmann, vice presidente nazionale Fisr (già presidente Skating club, figlia e nipote dei fondatori), la giornata era ricca di eventi, fra gare promozionali, amichevoli, Trofeo Coni. Per questo mancavano anche la società di corsa sui pattini di Bellusco e Asco Skating Concorezzo. Ancora poco conosciuti dal grande pubblico gli sport rotellistici: ieri i monzesi che si affacciavano sulla grande piazza sono rimasti stupiti dallo spettacolo di trottole e volteggi dei ragazzi sulla pista d’asfalto: tutti immaginavano il più noto pattinaggio sul ghiaccio. "L’obiettivo del Roller Day 2023 – ricorda Kullmann – è promuovere le relazioni all’interno della Federazione, fra le società di pattinaggio artistico, sincronizzato, corsa, free style, per uno scambio di esperienze". "L’obiettivo della giornata è proprio di promuovere le discipline sportive su rotelle ben rappresentate in Brianza – ha detto Martina Cambiaghi, referente Coni provincia MB – che da un’indagine del Sole 24 ore è al 19esimo posto in Italia per indice di sportività". Coni provinciale sta avviando il terzo ciclo di incontri formativi il 21 ottobre, 18 novembre e 20 gennaio.

Cristina Bertolini