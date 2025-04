Due consiglieri per Noi Moderati. Sassoli e Cirillo, ritorno al Centro

Il punto d’incrocio tra la ricerca di un preciso destino politico e la volontà d’espansione della più giovane e moderata forza di centrodestra, ha trovato sintesi in una notizia che rappresenta un’importante novità nel panorama politico di Monza (e della Regione). Martina Sassoli e Francesco Cirillo, a poco più di due anni dalla loro uscita da Forza Italia (e dall’ingresso nel Gruppo misto), entrano in Noi Moderati. A significare l’importanza del traguardo, alla conferenza stampa di presentazione ieri a Monza, allo Spazio Manzoni 16, hanno presenziato i maggiorenti di partito: il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, la capodelegazione del Senato Mariastella Gelmini, la senatrice Giusy Versace, il coordinatore regionale Alessandro Colucci, e il capogruppo in Regione Nicolas Gallizzi.

Una scelta, quella dei consiglieri monzesi, tutt’altro che immediata, frutto di lunghi corteggiamenti, in particolare di Maria Stella Gelmini nei confronti di Sassoli. Quest’ultima andrà ad accrescere la rappresentanza politica del partito anche in Regione, dov’è consigliera nelle liste di Lombardia Migliore (insieme a Manfredi Palmeri), mentre Cirillo, da consigliere provinciale, permetterà la costituzione del gruppo di Noi Moderati in provincia. "Oggi a parlare è il cuore, il motore propulsore che mi ha spinto alla decisione di tornare a casa – dichiara emozionata Sassoli –. È avvenuto un “miracolo laico“ per cui devo ringraziare la costanza di corteggiamento di Mariastella Gelmini. Dopo due anni di vagabondare politico ho trovato amici di lunga data e amici nuovi".

"Questa è una proposta politica che sul territorio di Monza ancora non c’era – continua –, è una famiglia che si sta allargando, con una base solida di area laica e liberale". Poi il riferimento, inevitabile, alle battaglie politiche da portare avanti: "Maurizio Lupi era ministro delle Infrastrutture, nel 2014, quando per la prima volta si parlò di metropolitana M5 a Monza. È questo un obiettivo fondamentale per Monza. Poi ci sono altri importanti temi: la centralità della famiglia, il lavoro, la sanità che vive il calo di medici, infermieri e oss".

Analoga la convinzione di Francesco Cirillo di aver fatto la scelta giusta. "Qui trovo la forza della competenza e l’equilibrio della moderazione – dichiara il consigliere – contro la politica di slogan e populismi. Lavoreremo per difendere la famiglia, sostenere le imprese, migliorare la qualità dei servizi monzesi, l’inclusione sociale e la mobilità sostenibile". Soddisfazione da parte di Lupi e Gelmini, che giusto ieri hanno visto ufficializzato l’ingresso di Noi Moderati nel Partito popolare europeo, per essere "organici al centrodestra, dando forza a una proposta di centro".