Dramma al Manzoni. Ginecologhe assolte con formula piena

La giovane mamma di Calolziocorte non ha perso il secondogenito che portava in grembo per colpa loro. Per questo sono state assolte con formula piena Elisa Matarazzo e la collega Roberta Tironi, due ginecologhe di 43 e di 47 anni in servizio all’ospedale di Lecco finite sul banco degli imputati con l’accusa di interruzione colposa di gravidanza. La patologia di cui soffriva la donna che nel marzo 2019 ha perso il figlio alla 31esima settimana di gestazione era difficilmente diagnosticabile, in due avevano 23 pazienti da seguire e non sono state nemmeno loro a seguirla. Anzi, probabilmente, se non fosse stato per una di loro, oltre a perdere il bambino che aspettava, la paziente sarebbe morta anche lei.