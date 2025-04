Doppio evento contro i tagli del Comune

"Un 25 Aprile ridotto con la scusa della sobrietà: senza Anpi, senza opposizione, senza coro Auser e senza banda della scuola". Così il Pd a Carnate ha organizzato una secondo evento oltre a quello ufficiale "tagliato dall’amministrazione di centrodestra". Per i dem la Giunta è andata oltre il lutto per il Papa. "Una mortificazione, soprattutto per l’esclusione di Anpi". Da qui la decisione di organizzare un’altra celebrazione, alle scuole medie, ieri mattina, con ciò che era sparito dal programma: bandiere della pace e associazioni antifasciste e la banda dei ragazzi con il concerto concordato con la Giunta: l’inno di Mameli, Bella Ciao e la lettura di testimonianze legate alla giornata. Un momento di protesta, anche alla luce "dell’impegno profuso da docenti e alunni nella preparazione delle attività legate agli 80 anni dalla Liberazione". Al monumento dei Caduti l’altra commemorazione con la sindaca Rosella Maggiolini. Bar.Cal.