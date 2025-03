Doppio blitz in stazione. Vendono droga ai passanti. Arrestati due spacciatori

Vendono droga ai giardinetti della stazione e, ciclicamente, qualcuno li va ad arrestare. Gli ultimi due episodi a inizio settimana, per due giorni di fila. Si è cominciato alle 15.30 di lunedì, quando dopo aver avuto notizia di una notevole attività di spaccio all’interno dei giardinetti antistanti la stazione da parte di un soggetto, già noto ai poliziotti, che si avvicinava ai passanti offrendo sostanza stupefacente, la centrale operativa della Questura ha diramato la nota di ricerca alle Volanti e agli equipaggi del Pronto Intervento Rapido Motociclisti della polizia locale di Monza. Agganciato il giovane sospetto, gli agenti della polizia locale lo seguivano senza mai perderlo di vista e, all’altezza di via Cavour, notavano una cessione di sostanza stupefacente a uno straniero.

Con un rapido scambio di comunicazioni, la polizia locale segnalava il soggetto alle Volanti che, pochi secondi dopo, intercettavano lo spacciatore lungo Corso Milano, mentre i vigili bloccavano il cliente. L’acquirente subito ammetteva di aver comprato poco prima 20 euro di hashish indicando anche lo spacciatore. Quest’ultimo, un marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio e con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato. Al processo per direttissima è stata disposta per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Monza. Martedì intanto la polizia di Stato ha arrestato un egiziano che era stato visto cedere un involucro alla fermata dell’autobus a un ragazzo, presumibilmente italiano, per 5 euro. I poliziotti, dopo aver assistito alla scena, procedevano immediatamente a fermare il presunto spacciatore, mentre l’acquirente riusciva a darsi alla fuga.

Il pusher, un cittadino egiziano del 1995, anch’egli irregolare sul territorio nazionale, veniva sottoposto a perquisizione personale e gli venivano trovati addosso due involucri di cellophane, il primo contenente circa 3 grammi di hashish e il secondo altri 24 grammi della stessa sostanza. In tasca, i 5 euro appena ricevuti dal cliente. Arrestato per spaccio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale – aveva spintonato più volte i poliziotti per cercare di darsi la fuga, cercando di colpirli con pugni e testate in volto – anche per lui è stato disposto al processo il divieto di dimora a Monza. Considerata l’irregolare presenza sul territorio il Questore ha disposto per il cittadino egiziano il collocamento al CPR di Milano in attesa del definitivo rimpatrio e per il marocchino ha ordinato l’allontanamento dall’Italia entro 7 giorni.