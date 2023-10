Dopo la maturità il 70% trova subito un lavoro

Istituto professionale ultima spiaggia dopo aver fallito nelle altre scuole o se proprio non c’è altro che piace? Niente affatto. Lo dice la dirigente dell’Ipsia Ferrari Valentina Soncini e lo sottolineano anche gli studenti durante l’openday: "La nostra scuola – raccontano Tommaso Novara e Raffaella Biuso – offre una gamma variegata di indirizzi, tutti da 5 anni, valida alternativa al liceo. Si va da Grafica e comunicazione a Manutenzione e assistenza tecnica dei mezzi di trasporto, da Servizi culturali e dello spettacolo alla Meccanica". E i risultati, dopo il diploma, parlano chiaro: la scuola ha un indice di occupabilità a 12 mesi del 68%, ma arriva anche molto più in alto nel settore meccanico, dove i tecnici esperti di controllo numerico computerizzato vanno a ruba, immediatamente assunti subito subito dopo la maturità. "Le aziende cercano disperatamente queste figure – spiega Domenico Cuna, docente di Meccanica – per contratti a tempo indeterminato, più alloggio se fuori Brianza, e sei mesi di formazione. I nostri tecnici vengono impiegati anche all’estero, nelle aziende petrolifere, settore tubature, riparazione mezzi di trasporto. Chi esce da qui non è un semplice operaio, ma un vero e proprio artigiano". I ragazzi imparano a leggere disegni tecnici per la realizzazione e il controllo anche di pezzi molto piccoli da 6 a 8 millimetri, da utilizzare nel settore della produzione meccanica, robotica, per auto di lusso prodotte in serie limitate e infrastrutture pesanti in acciaio, per costruire un grattacielo. I ragazzi padroneggiano le tecniche di lavorazione, fabbricazione e assemblaggio.

Non mancano i meccanici per auto. La scuola ha una collaborazione ormai da anni con Toyota per imparare a fare diagnosi sui motori ibridi, calibrazione dei sistemi di telecamere frontali e radar. Veri e propri maghi della meccanica, imparano ad aggiustare tutti i tipi di auto, dall’assetto ruote alla meccanica, alla tenuta del magazzino. Mentre i ragazzi di 5’Acs (Servizi culturali) raccontano il loro percorso di alternanza (Pcto) in una piccola azienda di pubblicità e televendite: "Ho potuto sperimentare sul campo quello che avevo studiato a scuola – racconta Raffaella – facendo le riprese per uno spot pubblicitario di depuratori. Abbiamo montato e smontato il set, telecamere, monitor e scenografia".

Cristina Bertolini