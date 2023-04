Dopo il ricorso ci si siede attorno al tavolo

Il ricorso al Tar di Lesmo per contestare la pubblica utilità del rinnovo degli espropri fa centro e Pedemontana chiama il Comune al tavolo delle trattative. Primo risultato dell’azione legale in solitaria del sindaco Francesco Montorio e della sua giunta. Lui l’ha sempre detto: "Non abbiamo la presunzione di bloccare l’opera, ma l’obbligo di fare tutto quello che è in nostro potere per ridurne l’impatto. Lo dobbiamo alla nostra comunità, che poi è il motivo del nostro impegno: tutelare la gente".

Il primo cittadino ha svelato il passo in avanti nel corso di un’assemblea pubblica. Alla serata si sono presentate persone da tutta la zona, a partire da Vimercate. "Segno che i timori per la futura convivenza con l’infrastruttura sono tanti – conclude il sindaco –. Al confronto porteremo avanti le nostre istanze, il dialogo è aperto".