Dopo il ribaltone a Muggiò. La squadra di Messina al debutto

È iniziato ufficialmente venerdì sera, al palazzetto dello sport Ferruccio Parri, con la seduta di insediamento del Consiglio comunale e il giuramento del sindaco, il mandato del primo cittadino Michele Messina, eletto lo scorso 10 giugno al primo turno con il 51,52% delle preferenze e sostenuto dalla coalizione formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, lista Civica Forza Muggiò Messina Sindaco e lista civica La città che vorrei.

"Abbiamo raggiunto un risultato storico – le prime parole del neo eletto sindaco – con 5559 voti. Ora tocca a me e alla mia squadra rimboccarci le maniche e ricambiare la vostra fiducia". Messina sarà sindaco a tempo pieno, titolare di una autoscuola, con un passato da amministratore pubblico come presidente del consiglio e assessore ai Servizi sociali. Nella serata è stata data la comunicazione della nomina della Giunta comunale. Ad affiancare Michele Messina saranno cinque assessori: Daniela De Nicola, vicesindaca, con deleghe a verde urbano e parchi, ambiente e igiene urbana, decoro urbano, illuminazione pubblica; Dario Stella che si occuperà di sport, cultura, tempo libero, polizia locale, protezione civile, attività produttive. Seconda donna in giunta Francesca Villa con deleghe a politiche giovanili, politiche dell’infanzia e asilo nido, biblioteca, servizi cimiteriali. In giunta anche Mariano Piazzalunga che seguirà istruzione, educazione, welfare, famiglia e persona, alloggi, sanità e lavoro; Francesco Giordano avrà le deleghe a bilancio, società partecipate, patrimonio e Pnrr. Sedici i membri del Consiglio comunale: si tratta di Roberta Daniela Rinaldi, Virgilio Rosario Castellana e Lucia Veronica Massaro, consiglieri per la lista Forza Italia-Berlusconi-Messina sindaco. Ilaria Adamo, Pasquale Sammarco e Roberto Carozzi per la lista Fratelli d’Italia. Emiliana Maria Colombo e Crescenzo Cappuccilli eletti con la lista civica La città che vorrei. Lorena Perazzi siederà in consiglio in rappresentanza della lista Civica Forza Muggiò e per la maggioranza Giulio Cingi, consigliere della lista Lega-Salvini.

Sui banchi dell’opposizione sono stati eletti Anna Franzoni, candidata sindaca per la coalizione formata dalle liste Alleanza civica, Partito Democratico, Democratici civici e Insieme per Muggiò. Quattro i consiglieri del Pd: Riccardo Sala, Alberto Fossati, Caterina Cerea e Maria Giovanna Pipino. Infine Francesco Ambrogio Vantellino, candidato sindaco per la lista Civica Zanantoni.