La Dominante nel cuore, dall’ex primario a Irama passando per capitan Pessina: "Giocare qui è un sogno"

Monza – Il traguardo più prestigioso, quello del centenario, non è distantissimo. La Dominante, per ribadire di essere in buona forma, ha intanto festeggiato con entusiasmo il 95esimo compleanno, chiamando a raccolta i dominantini di oggi e di ieri. Uno dei fedelissimi è Pino Mengo, classe 1944, dirigente in nerazzurro dal 1960 al 1980. Mengo è stato poi segretario della Pro Lissone e della Pro Sesto. "In quel periodo – ricorda – mettemmo le basi per la realizzazione di questo Centro. Tante persone si impegnarono in questo senso. Penso, per esempio, a Oreste Monguzzi, Neri Giordano, Ettore Colzani, Ennio Mapelli, Roberto Maggioni, Natale Sironi, Angelo Della Torre, Zaccaria Beretta, Gianfranco Fontana e Aldo Della Rosa". "E fu tutta un’azione – precisa Marco Consonni, un altro dominantino ad alta fedeltà – di volontariato". Il compleanno è stato festeggiato nel Centro sportivo di via Ramazzotti: il club nerazzurro ha in gestione la struttura fino al 2031. I suoi frequentatori, su un’area di 35mila metri quadrati, hanno la possibilità di giocare a calcio a 5, a 7, a 11 e anche a tennis, beach volley e padel.

Perché la “Domi“ , dinamica 95enne, ultimamente si è data pure a questa disciplina emergente. I campi sono tre. E c’è pure chi, dopo aver giocato a calcio con questa maglia nerazzurra, ora viene qui a cimentarsi nel padel. Come il caso di Vittorio Giardini, classe 1960, già primario del reparto di Chirurgia Generale II dell’ospedale di Monza. Giardini, già difensore de La Dominante e delle giovanili del Monza, ha ovviamente disputato la partita del 95esimo. "Mi ha fatto piacere – ammette – prendere parte a questa iniziativa. Ho rivisto tanti amici". Un ex dominantino convertitosi al padel è Raffaele Solimeno, classe 1963. Solimeno, già calciatore professionista, chiuse la carriera agonistica nella “Domi“. Qui iniziò ad allenare. In seguito è stato anche tecnico della Fiammamonza. Ora è istruttore di padel. "A Monza – precisa – torno sempre volentieri. Anche per giocare a padel".

Da questi campi sono decollati verso la serie A Davide Pinato (Monza, Milan e Atalanta), Graziano Battistini (Udinese) e Matteo Pessina (Atalanta e Verona), ora capitano del Monza. Pinato fece parte della formazione giovanissimi della società nerazzurra, dal 2006 Centro tecnico Milan. "Per un ragazzino – rammenta Pinato – era un sogno venire a giocare su questi campi. Io venivo in bicicletta. Proprio a La Dominante ho iniziato a giocare in porta". Ma c’è stato pure chi, dopo aver inseguito un pallone e un sogno, ha capito che avrebbe raccolto maggior soddisfazioni in altri ambiti. Anche il cantante Irama, cioè il 28enne Filippo Fanti, ha un passato nelle giovanili dominantine. La sezione calcistica può contare su 350 tesserati distribuiti in 20 formazioni. La sezione tennis ha 200 tesserati. Il presidente della società è Gerardo Bassini, che nel 2016 è succeduto a Marialuisa Fontana, morta nell’agosto di quell’anno. Marialuisa Fontana aveva ricoperto la carica dal 1988. "Tagliare il traguardo del 95esimo – riconosce Bassini – ha un particolare valore per tutti noi. Gli ostacoli non mancano, ma riusciamo a superarli con la collaborazione di tutti".