Domenica di festa tra cuccioli, pony tartarughe e gioco dell’oca

Una giornata di festa a contatto con la natura e con gli animali, per conoscere il grande lavoro svolto dai volontari dell’Enpa guidati da Giorgio Riva. L’appuntamento è per domani, quando il rifugio di via San Damiano aprirà le porte per ospitare la Festa degli amici cucciolotti, Giornata dei rifugi aperti. I cancelli saranno aperti dalle 14 alle 18. Sarà possibile visitare i reparti dei cani, dei gatti e dei tantissimi ospiti del reparto erbivori che in un contesto urbano è difficile incontrare, come cavalli, pony, capre, pecore, conigli, anatre, galline e tartarughe. Tra gli appuntamenti più attesi dai piccini il momento dello scambio delle figurine Amici Cucciolotti. Tutti appassionati di figurine e di animali con il duplice obiettivo di completare in fretta l’album e al tempo stesso di dare una mano agli animali accolti nei rifugi. Anche quest’anno ci sarà il gazebo Truccabimbi, ma si potrà anche partecipare al gioco dell’oca da prato e imparare come bisogna interagire con un cane che non si conosce, scoprire i lati nascosti dell’affascinante mondo dei gatti e quello altrettanto intrigante e complesso delle api e infine come prestare il primo soccorso a un animale selvatico in difficoltà. Sarà inoltre aperta al pubblico l’Oasi di Biodiversità.

B.Api.