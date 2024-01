Domenica da ridere con i comici di Zelig e Colorado

Le risate del cabaret assieme ai comici di Zelig e Colorado. Appuntamento domenica sul palco del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico: dalle 20 sarà di scena la comicità con l’iniziativa “OppArt in Cabaret“, una serata di monologhi, sketch, battute irriverenti e politicamente scorrette che schiererà, direttamente dalle scuderie di Zelig e Colorado, artisti come Gianni Astone, Luca Klobas (nella foto) con i suoi personaggi grotteschi e paradossali, l’attrice Alessandra Sarno già vista in numerose commedie cinematografiche, Cinzia Marseglia con i suoi ironici ed esilaranti racconti e il Mago Rum con il suo strampalato prestigiatore. Info allo 039/9008448. Prenotazioni a biglietteria@oppart.it.