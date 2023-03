Doglie in auto Gli agenti la scortano

Scortata dalla polizia per andare a partorire. Sabato scorso, verso le 22, una Volante in zona viale Lombardia è stata avvicinata da un giovane in auto. Alla moglie ormai al termine della gravidanza si erano rotte le acque, ma il traffico rendeva difficile raggiungere in breve tempo il pronto soccorso ostetrico dell’ospedale San Gerardo di Monza. Gli agenti allora hanno fatto loro da staffetta, con i lampeggianti e le sirene accese fino in ospedale. Poco dopo il ricovero il lieto evento con la nascita di una bella bambina.

E lunedì pomeriggio gli stessi agenti hanno voluto conoscere la bimba appena nata e si sono recati nel reparto di ostetricia dove hanno potuto incontrare la neo mamma, alla quale sono giunti anche gli auguri e un mazzo di fiori dalla Questura.

Da.Cr.