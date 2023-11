Dodici mesi con l’Arma

Dodici storie, una per mese. Un’opera d’arte realizzata dallo studio di design Pininfarina. Ieri anche a Monza, alla presenza del comandante provinciale, il colonnello Rosario Di Gangi (foto), è stato presentato il Calendario Storico 2024 dei carabinieri. Tema di questa edizione, ”I Carabinieri e le Comunità” e in particolare la figura del Carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici – come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 – a quelli della vita quotidiana – come la recente alluvione in Romagna. Il Calendario Storico dell’Arma è oggi giunto a unatiratura di 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in otto altre lingue. Pubblicati anche l’Agenda e il Calendario da tavolo. Il ricavato in beneficenza.