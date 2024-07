Diventare cameriere. Corsi per disoccupati

Un corso di formazione rivolto a disoccupati o inoccupati che intendono diventare dei professionisti nel mondo della sala, con specializzazione in ambito bar e ristorazione.

Ci si può già iscrivere al corso gratuito di cameriere certificato con assunzione a Monza. La formazione ha come obiettivo la qualificazione di disoccupati o inoccupati che intendono lavorare in pubblici esercizi alimentari in ambito ho.re.ca.

Tutto il percorso è completamente gratuito con garanzia di colloqui lavorativi e per i migliori classificati l’inserimento professionale attraverso le Agenzie del lavoro accreditate.

Requisiti per frequentare gratis: residenza o domicilio in regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non essere iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e i 55 anni, essere in possesso della patente B e automunito. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame con media minima del 70% sarà rilasciato un certificato riconosciuto a livello internazionale nel circuito di Federazione Baristi Italiani.

Tutti i dettagli del programma di formazione e relativi calendari sono disponibili contattando direttamente il centro di formazione Micro Onda Group al numero di telefono 0331.73.13.89. Tra le materie del corso: diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs.81/08, il protocollo Haccp, sala e galateo, Arte bianca, caffetteria e Latte art, comunicazione e Customer service, Social media management. La durata complessiva è formata da 4 ore di orientamento e 120 ore formative in presenza. Veronica Todaro