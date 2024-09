Disegni meccanici anche con il Cad

Quaranta ore per fornire le conoscenze basilari del disegno meccanico. Prende il via a fine mese il corso di lettura del disegno meccanico, destinato a persone interessate ad acquisire le basi del disegno meccanico da applicare ai processi produttivi. Il corso, promosso da Afol Monza e Brianza, si terrà a Seregno nel centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ con frequenza serale. Requisito d’accesso la licenza media. Le lezioni verteranno su elementi per la lettura di un disegno tecnico meccanico, disegno meccanico: linee, scale, rappresentazioni, sezioni, quotature, tolleranze di lavorazione, lettura di disegni complessi. Per ottenere la certificazione sono previste esercitazioni e test scritto. Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 12 allievi. Il costo del corso è di 240 euro. Un secondo corso in partenza, sempre alla fine del mese di settembre, è quello di disegno meccanico Cad 2D. Ottanta ore, con frequenza serale, per imparare ad elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software Cad e curare la definizione delle schede tecniche di prodotto, realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio, individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione. Il costo, in questo caso, è di 480 euro. Le lezioni verteranno sugli elementi per la lettura di un disegno tecnico meccanico, disegno meccanico: linee, scale, rappresentazioni, sezioni, quotature, tolleranze di lavorazione, lettura di disegni complessi, oltre al modulo Autocad 2D ed elementi di tecnologia meccanica. Per informazioni e iscrizioni per entrambi i corsi: Laura Confalonieri, l.confalonieri@afolmb.it, tel. 0362-862185.

Veronica Todaro