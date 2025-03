Discarica in zona Comasina. Sequestrati 1.000 metri quadri

La polizia locale di Verano continua a controllare il territorio e dopo diverse persone multate poiché hanno abbandonato rifiuti nel centro cittadino, questa settimana hanno fatto un’importante scoperta: un’area utilizzata abusivamente come deposito rifiuti in zona Comasina. Gli agenti hanno sequestrato l’area di circa mille metri quadrati per deposito non controllato di rifiuti speciali prevalentemente non pericolosi. Gli scrupolosi agenti coordinati dal Comandante Ciro Scognamiglio hanno notato l’ area durante un servizio di perlustrazione del territorio e hanno quindi proceduto a effettuare alcuni controlli.

E hanno constatato la presenza di diverso materiale. Dopo aver informato il sindaco Samuele Consonni, gli agenti hanno sequestrato l’area informando la Procura di Monza che ha convalidato l’atto. Ora è compito del primo cittadino di Verano Brianza emettere in qualità di autorità sanitaria un’apposita ordinanza di bonifica dell’area. Questa ennesima operazione degli agenti della polizia locale rientra nell’ambito dei controlli ambientali in programma. Settimana scorsa si era verificato l’ennesimo atto d’inciviltà a Verano. Molti rifiuti erano stati abbandonati in centro, in via Vittorio Emanuele. O responsabili erano stati individuati e segnalati all’ufficio tributi comunale.

"Ogni rifiuto abbandonato è un danno per la collettività, un segno di degrado che penalizza tutti quei cittadini che si impegnano a mantenere pulito il proprio territorio" bacchetta il sindaco Samuele Consonni.

Grazie alle indagini della polizia locale si risale sempre ai responsabili di questi gesti, che vengono individuati e sanzionati.

