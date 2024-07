Disagi al traffico e pericoli. Il caso in Aula

I disagi legati all’erba alta sono approdati in Consiglio comunale dopo le segnalazioni di Stefano Galbiati (nella foto), della lista Noi con Dario Allevi. "Il Parco è in una situazione incredibile, dove ci sono sfalci in mezzo ai prati, sufficienti solo al passaggio delle auto, e a destra e sinistra la foresta amazzonica – aveva detto –. In città ci sono marciapiedi dove non si può passare più, problemi in via Volta, la ciclabile del Villoresi, i giardini di via Sabotino, le mura del Parco su viale Cesare Battisti, la rotonda di via della Birona, molto pericolosa, e tantissimi altri". Precedentemente il consigliere di LabMonza Lorenzo Spedo aveva chiesto esattamente l’opposto, e cioè di estendere ancora a più larga scala la pratica dello sfalcio ridotto previsto dal nuovo appalto del verde per purificare l’aria e favorire gli insetti impollinatori.