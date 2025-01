Disabilità e occupazione. Seimila contratti sul territorio

La Provincia e la sua fitta rete di uffici per il lavoro danno risposta ai disabili, attraverso il Piano Lift, il Piano provinciale per l’occupazione di persone con disabilità. È finanziato, tramite Fondo regionale, dai contributi esonerativi dei datori di lavoro e dalle sanzioni per il mancato rispetto della norma sul collocamento mirato. Nel 2024 erano attivi il programma 2023- 2024 (per 3 milioni e 589 mila euro) e quello per il 2024-2025 (4 milioini e 810 mila euro). Assi portanti del Piano Lift sono la Dote unica lavoro e la Dote impresa: 267 doti uniche attivate a fine novembre 2024, con 1 milione di euro di contributi ai progetti e 319 doti impresa, con 1, 5 milioni di contributi prenotati dalle imprese. A questi si affiancano 700mila euro di contributi fra orientamento e accompagnamento al lavoro per disabili; sostegno alle aziende per la promozione del Disability manager; accompagnamento mirato per persone con autismo e azioni di incontro domanda/offerta e promozione verso i datori di lavoro. A metà dicembre 2024, risultavano andate a buon fine 720 assunzioni di persone disabili, in crescita dall’anno precedente. In Provincia di Monza e Brianza, le persone con disabilità, assunte in aziende, enti pubblici e cooperative sociali sono quasi 6000. Tra questi, sono più di 290 i lavoratori disabili occupati tramite apposite convenzioni che permettono ai più fragili di stare in un contesto tutelato in cooperativa sociale, ma in raccordo con le aziende del territorio. La Provincia continua a promuovere nuovi strumenti di inclusione, come le Isole Formative: sono ambienti di lavoro integrati con i processi produttivi in cui le persone con disabilità vengono orientate al lavoro, a carico dei servizi territoriali, per acquisire competenze utili per una successiva autonomia sul mercato del lavoro. Avviata nel corso del 2024 anche la sperimentazione dei tirocini di adozione, destinati alle persone con disabilità a causa di varie fragilità. Importanti anche le attività amministrative di controllo, tra cui le 2000 verifiche dell’ottemperanza alla legge del collocamento delle persone disabili, svolte nel 2024.

C.B.