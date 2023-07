Diecimila persone senza medico Case di Comunità a rilento "Ma tanto siamo... pazienti"

di Gabriele Bassani

Carenza di medici di base e avvio faticoso delle Case di comunità, i gruppi d’opposizione si mettono insieme a Limbiate e Varedo e fanno quadrato a Seveso per chiedere un intervento da parte delle Amministrazioni comunali. Due iniziative distinte ma che vanno nella stessa direzione, hanno visto protagonisti in questi giorni i gruppi consiliari all’opposizione in tre città brianzole vicine. A Limbiate e Varedo le liste di minoranza Limbiate solidale e Siamo Varedo hanno incontrato Asst Brianza e Ats Brianza per approfondire la situazione dei medici di famiglia e l’avvio della Casa di Comunità di Mombello.

A Seveso il Pd, Seveso Futura e Lista Butti presentano una mozione per chiedere al sindaco di attivare entro fine anno un percorso partecipato per analizzare i bisogni e garantire presidi di cure primarie nei quartieri oggi scoperti dai medici di medicina generale. Un quadro sulla situazione dei medici di base viene fornito dalle liste civiche limbiatesi: "La situazione generale che presentano i rappresentanti dell’Ats prevede per Limbiate il passaggio entro fine 2023 dagli attuali 2.481 utenti privi di medico a 4.186 (a causa di un nuovo pensionamento). Qui sono attualmente 6 i medici mancanti. A Varedo si passerà da 1.693 pazienti scoperti a 3.167. Sono attualmente 4 i medici mancanti (5 a breve). In totale parliamo di oltre 7.300 persone persone senza medico di famiglia tra Varedo e Limbiate; vanno aggiunti gli oltre 3.000 di Cesano Maderno che afferiscono allo stesso ambulatorio medico temporaneo di Limbiate nella Casa di comunità. In questa fase Ats si baserà principalmente sull’implementazione degli Amt (Ambulatori medici temporanei) sui quali verranno fatti confluire i cosiddetti medici corsisti con 20 ore di presenza ogni 1.500 pazienti scoperti. L’altra soluzione, correlata agli Amt, è quella di puntare ai bandi usciti in questi giorni". Secondo i gruppi d’opposizione di Limbiate, "quello che si sta cercando di programmare è di mettere dei tamponi a una situazione che si sta aggravando. Ci si deve porre il tema di strategie e scelte future che vadano in una direzione (la medicina territoriale) piuttosto che nella direzione di favorire sempre più il sistema privatistico, tralasciando e mettendo in secondo piano la medicina di base".

Da Seveso intanto, le forze d’opposizione sollecitano il sindaco a "promuovere incontri pubblici informativi per la cittadinanza, invitando gli altri sindaci, i tecnici degli Uffici di Piano, il direttore del Distretto e i coordinatori delle Case di Comunità a stimolare una riflessione pubblica". L’obiettivo è coinvolgere i cittadini.