Dialogo fra note e poesia con tre artisti

Un dialogo tra musica e poesia, con i versi di una scrittrice vedanese alternati alle composizioni di un duo flauto e pianoforte, per far incontrare e brillare due forme diverse di creatività.

È il concerto poetico dal titolo “Riflessi: poesia e musica allo specchio“, che si terrà oggi alle 18.45 nella Sala della Cultura di via Italia a Vedano, organizzato dal Comune e dalla biblioteca civica del paese: a incontrarsi saranno le poesie di Anna Maria Pellegrino e i brani suonati dalla pianista e compositrice Daniela Mastrandrea e dalla flautista Antonella Benatti. Vedanese d’adozione, Pellegrino è autrice di due apprezzati volumi poetici, “Grammatica dell’esistenza“ e “Come pietre di torrente“, che presenterà parlandone insieme alla bibliotecaria Laura Colombo. L’evento è promosso in occasione della Giornata mondiale della poesia indetta dall’Unesco. Ingresso libero.

Le note questo pomeriggio saranno poi protagoniste anche ad Albiate, dove andrà in scena la 24esima edizione del “Concerto di primavera“ ideato dall’associazione Amici con la Musica in collaborazione col Comune: alle 15.30, negli spazi del Polo Culturale di via Giotto, si esibiranno alcuni giovani strumentisti di talento, mentre nella seconda parte dello spettacolo si potrà ascoltare la musicista Viliana Ivanova all’arpa classica. L’ingresso è libero. Quella di questo pomeriggio sarà la prima tappa degli eventi primaverili promossi dagli Amici con la Musica: sabato 29, infatti, si terrà l’iniziativa “Io coro! E tu?“, con laboratori e prove aperte dei cori dell’associazione guidati da Margherita Bellini, tra giochi, esercizi e il canto di brani pop e rock a una o più voci. Alle 14.30 spazio al coro pop di ragazzi e adulti con un repertorio di popular music, alle 17 al coro junior. Partecipazione gratuita con iscrizione, info scrivendo una mail a amiciconlamusica@gmail.com.

F.L.