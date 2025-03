Dialoghi al femminile in concerto con l’Artemis Duo chitarra-flauto

Brani di Obrovska, Hoover e Campodonico. Musiche scritte da donne e suonate da donne, per un’esplorazione sonora tra le opere di compositrici del ‘900 e contemporanee. È quanto proporrà il concerto per flauto e chitarra “Dialoghi al femminile“, che si terrà domani alle 21 nella Sala della Cultura di via Italia, a Vedano: a esibirsi sarà l’Artemis Duo, una giovane formazione cameristica composta da Emma Baiguera alla chitarra e Gabriela Clelia Cuna a flauto e ottavino. La prima, diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, accanto all’attività concertistica lo scorso anno ha collaborato col programma tv Rai “Linea Verde“ e ha pubblicato il suo primo disco intitolato “Ladies of the six strings“; la seconda, formatasi anche lei al Conservatorio Verdi, ha collaborato con diverse orchestre, tra cui l’Orchestra Giovanile del Mediterraneo e la sinfonica del Conservatorio di Milano, e si è esibita nel festival MiTo SettembreMusica. Domani sera il duo eseguirà “Six Pieces“ di Annette Kruisbrink, “Odo Risonanze Indefinite“ di Beatrice Campodonico, “Fete des oiseaux“ di Ina Bottelier, “Canyon Echoes“ di Katherine Hoover e “Suite“ di Jana Obrovska. L’Artemis Duo ha l’obiettivo di esplorare e valorizzare la nuova musica, con uno sguardo particolarmente attento alle composizioni di donne. Ingresso libero. La musica al femminile sarà protagonista domani anche a Carate: alle 20.45 in Villa Cusani lo spettacolo “Donne: armonie, colori, parole - Un percorso tra le più belle canzoni d’autore“, con Marco Festini a voce e chitarra e Paolo Mandelli al flauto traverso. A Muggiò domenica alle 21 in Cascina Faipò concerto di Sara Cappelletti in duo con Francesco Vanelli per un omaggio alle grandi voci femminili.

F.L.