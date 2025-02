Dialisi a domicilio. C’è il sì del Pirellone

Il consiglio regionale dice sì all’unanimità a emodialisi e dialisi a domicilio. Una speranza per centinaia di malati. La scintilla del cambiamento, una mozione presentata dal consigliere vimercatese Jacopo Dozio (Forza Italia). "L’approvazione di questa proposta permette di avviare uno studio per la definizione delle modalità del servizio e poi, sulla base di quanto emergerà, di inserirlo nel tariffario regionale – spiega l’azzurro -. Questo genere di cura a casa può incidere davvero sulla qualità della vita dei pazienti. La mia iniziativa nasce proprio da un bisogno sentito della gente. Sono molto soddisfatto di aver trovato una condivisione bipartisan in aula. Credo sia un importante passo in avanti per rendere questo servizio attivo per tutti i cittadini lombardi gratuitamente".

Bar.Cal.