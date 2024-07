Tragedia nel carcere di Monza, detenuto di 45 anni suicida in cella

Monza, 14 luglio 2024 – Ancora un morto in carcere. Un 45enne si è soffocato con un sacchetto di plastica bel carcere di Monza.

E' il 55esimo detenuto suicida dall'inizio dell'anno nelle carceri. A queste morti vanno aggiunti i sei appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che nel 2024 si sono tolti la vita.

"Ormai non abbiamo più parole per descrivere il disfacimento del sistema penitenziario e ciò che avviene nelle carceri e non sappiamo a chi appellarci - afferma Gennarino De Fazio, segretario del sondacato Uilpa -. Del resto, lo stesso Presidente Mattarella è rimasto inascoltato. 14.500 detenuti oltre i posti disponibili, 18mila unita' mancanti alla Polizia penitenziaria, carenza di assistenza sanitaria e e psichiatrica, strutture fatiscenti e disorganizzazione imperante costituisco un mix esplosivo. Sempre a Monza nel primo pomeriggio e' stato necessario evacuare un'intera sezione detentiva per un incendio che e' stato appiccato da un recluso"