D’estate si legge fino a tarda sera. Aperture straordinarie in Civica

La lettura in città non si ferma e si fa più lunga, fino a tarda ora, arricchendosi anche di fiabe teatralizzate, mostre ispirate a romanzi e un percorso avventuroso dedicato al viaggio. Da qui e per tutta l’estate, agosto compreso, la biblioteca civica sarà in funzione anche la sera, per un giorno alla settimana: nuovi orari per la struttura di piazza IV Novembre, che fino al 7 settembre ogni mercoledì sarà aperta pure dalle 20 alle 22.30. Contemporaneamente, ad accompagnare l’estate dei lettori piccoli e grandi ci saranno diversi appuntamenti. Si comincerà già domani, quando prenderà il via la rassegna “In viaggio verso l’ignoto“, una sorta di percorso tematico che da qui a settembre coinvolgerà i giovani lettori in età da scuole elementari e medie: bambini e ragazzi saranno invitati a muoversi con un origami-avatar su una mappa in biblioteca, collezionando timbri per ogni lettura intrapresa. Alla fine del viaggio scopriranno dove saranno arrivati e per tutti ci sarà una piccola sorpresa personalizzata. Ogni mese, inoltre, ci sarà un evento-tappa per riunire i piccoli lettori.

Si partirà domani alle 10.30 con “Giriamo l’Italia con le fiabe popolari!“: nella sala polifunzionale gli attori di Pandemonium Teatro proporranno letture animate tratte dalle “Fiabe Italiane“ di Italo Calvino. Il 9 luglio toccherà a “La notte dei pupazzi“ e il 20 alle “Letture sotto l’ombrellone“, alla scoperta di luoghi e suoni dell’estate. Il 14 settembre laboratorio di origami con l’artista Dario Cogliati. Sino a fine mese, poi, al piano terra della biblioteca si potrà visitare la mostra “I libri prendono forma“, con le opere realizzate dai ragazzi della Famiglia Artistica Lissonese Fabio Luongo