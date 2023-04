Desio tiene gli occhi aperti Lavori temuti dai negozi ma via Milano non chiude

di Alessandro Crisafulli

Ecco la data: lunedì 17 aprile.

È ormai partito il conto alla rovescia, a Desio, per l’avvio dei lavori per la realizzazione della metrontranvia Milano-Desio-Seregno, il grande intervento a cura di Milano Città Metropolitana, che consegnerà al territorio un’importante opera per la mobilità nell’area metropolitana, che qui coinvolgerà alcune delle principali arterie della città: via Milano, via Mazzini e viale Europa.

"Terremo monitorati tutti i cantieri e faciliteremo la viabilità intervenendo sulle criticità e non solo – spiegano il Sindaco di Desio Simone Gargiulo e la giunta comunale –. Il nostro obiettivo è diminuire il più possibile eventuali disagi per i cittadini, i commercianti, le imprese e tutti coloro che per svariati motivi transiteranno sul territorio di Desio, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori. I responsabili del cantiere ci hanno assicurato che via Milano sarà sempre percorribile e che sarà garantito il transito del trasporto pubblico locale".

A Desio partiranno parallelamente 4 cantieri: all’intersezione tra le vie Milano e Ambrosoli, per una durata prevista di 100 giorni; tra via Milano e via Sabotino, per una durata prevista di 355 giorni; in via Milano da via Diaz esclusa a via Gabellini esclusa, per 405 giorni. Infine, per ora, in via Mazzini da via SS. Siro e Materno esclusa a via Dalla Chiesa, per 315 giorni.

I lavori comporteranno restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e altri accorgimenti viabilistici. In tutti e quattro i cantieri per mantenere la transitabilità nei due sensi di marcia, verrà precluso il transito pedonale con obbligo di passaggio sui soli percorsi lasciati accessibili. Durante l’esecuzione dei lavori nel tratto interessato dal cantiere, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 chilometri orari. I veicoli percorrenti le strade che incrociano la via Milano dovranno attenersi alle prescrizioni di svolta a destra o sinistra, a seconda della segnaletica di limitazione indicata.

In tutte le fasi verrà assicurato l’accesso pedonale agli edifici davanti i cantieri e saranno allestiti passaggi pedonali provvisori per l’attraversamento delle strade.

L’accesso ai passi carrabili delle attività commerciali e dei principali insediamenti abitativi verrà mantenuto per tutta la durata del cantiere. In ogni caso sarà sempre consentita la possibilità di accesso a eventuali mezzi di soccorso.

Nei giorni scorsi l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Civiero ha incontrato i dirigenti scolastici per raccontare i primi cantieri in partenza, offrire supporto e veicolare una corretta e puntuale informazione: "Non ci saranno grandi stravolgimenti per le scuole, le arterie principali della città non saranno mai completamente chiuse, per cui la percorribilità verrà sempre garantita. Laddove sorgeranno dei disagi, saremo i primi a intervenire con la ditta appaltatrice dei lavori, per facilitare e agevolare la transitabilità davanti ai plessi durante gli orari entrata e uscita dei ragazzi".

"Invito tutti – prosegue l’assessore – a seguire il sito dedicato a metrontranvia e curato da Città Metropolitana di Milano, dove saranno puntualmente pubblicate tutte le notizie relative ai cantieri; sul sito istituzionale del Comune www.comune.desio.mb.it saranno invece presenti le informazioni relative alla viabilità cittadina".