DESIO, Monologo sulla Bibbia, Tribute a Oasis e Punk Rock al Parco Tittoni

Un monologo teatrale dotto e divertente sulla Bibbia e la sapienza ebraica, per ripercorrere in modo originale le vicende dei personaggi dell’Antico Testamento. Una serata dedicata al Regno Unito e ai suoi simboli, ma soprattutto alla band britannica che ha segnato gli anni ‘90 e Duemila diventando il gruppo simbolo dell’ondata Brit-pop. E poi l’energia trascinante del punk-rock, la musica disco da ballare silenziosamente in cuffia, il karaoke e la cucina pugliese. Concerti ed eventi per tutte le orecchie e i palati da stasera al weekend al Parco Tittoni. Ad aprire le danze uno spettacolo di Roberto Mercadini, noto attore, narratore, performer, scrittore e divulgatore, che oggi alle 21 porterà sul palco desiano il suo monologo “Fuoco nero su fuoco bianco - Racconto tentacolare nella Bibbia ebraica“. Abituato ad affrontare in modo coinvolgente, con ironia e passione, argomenti che spaziano dall’arte alla scienza, dalla religione all’attualità, regalando ogni volta al pubblico nuove chiavi di lettura e spunti di riflessione, Mercadini traccerà un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia, tenendo come punto di riferimento il libro di Giona. Biglietto 20 euro.

Domani si potranno scoprire e gustare le bombette pugliesi, tipico piatto di carne alla brace, mentre giovedì alle 21.30 arriveranno microfoni aperti e testi proiettati per il karaoke-dj-set Karaoke Leggerissimo. Venerdì “Uk Night“ e “Oasis Tribute“: alle 22 cambio della guardia e inno inglese, alle 22.15 concerto dei Columbia con un omaggio alla rock band dei fratelli Gallagher, di cui riproporranno sound e canzoni. Biglietto 10 euro. Sabato dalle 22 silent disco e domenica festa punk con triplo concerto con i Joker’s, l’indiavolato punk-rock dei Succo Marcio e l’energia del punk melodico de Gli Impossibili. Ingresso 10 euro.

F.L.