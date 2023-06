Desio, Decathlon Produzione Italia ottiene la Gender Equality Certification

Donne che ricoprono ruoli manageriali e gestiscono team, figure femminili ai vertici con mansioni che fino a qualche tempo fa erano assegnate solo agli uomini. In Brianza, in cima classifica delle province italiane “La qualità della vita delle donne“, Decathlon Produzione Italia, pezzo di pregio del Polo tecnologico di Desio, società del gruppo di articoli sportivi che si occupa di selezionare i fornitori, ha ottenuto la Gender Equality Certification. Il prezioso riconoscimento è assegnato da Winning Women Institute, impegnato dal 2017 sui temi dell’uguaglianza nel mondo del lavoro. "Un tema che mi ha sempre toccata da vicino – dice Linda Bravi, manager rientrata dalla maternità –. Il percorso cominciato più di due anni fa ci ha permesso di analizzare, approfondire e comprendere con un occhio esterno le dinamiche, i punti di forza e quelli da migliorare e sarà il motore propulsivo per continuare ad approfondire il tema".

Bar.Cal.