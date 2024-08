Desio, campo nomadi abusivo smobilitato con strisce ‘anti camper’ e sanzioni

Desio (Monza), 17 agosto 2028 – Nuove strisce per delimitare al meglio i parcheggi per le auto. In modo da poter sanzionare i camper. E invitarli, a suon di multe se necessario, a trovare altri posti. Ecco come è stato smobilitato, almeno in gran parte, il campo nomadi “fantasma” che si era creato e cresceva ormai da parecchi mesi, nel pieno di un quartiere residenziale.

Il Comune di Desio – attraverso i suoi tecnici e gli agenti della polizia locale – è intervenuto, dopo che i residenti che vivono nella zona di via Oslavia hanno per l'ennesima volta segnalato, e lamentato, il proliferare di camper popolati da famiglie nomadi nel grande piazzale destinato a parcheggio al servizio delle palazzine e villette nei dintorni.

“Chiedevamo un intervento da più di sei mesi – racconta un professionista che abita in zona -, dopo che è uscito l'articolo sul Giorno si sono mobilitati. Hanno messo i cartelli di divieto di sosta temporanei e hanno fatto tutte le strisce bianche. Ci era stato detto che era l'unico modo per poter sanzionare i proprietari dei camper e finalmente adesso ci siamo”.

Quasi tutti i circa 15 camper si sono allontanati, in realtà non di molto, sparpagliandosi in altri due o tre parcheggi distanzi poche centinaia di metri. Per i residenti in zona, niente più disturbo notturno, con urla e risse. Una schiera di bombole di gas quanto mai angoscianti. Sporcizia e degrado ovunque.