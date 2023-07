Delivery della salute, Farmacie Comunali Lloyds consegnano gratis a domicilio a Lissone e Desio

Arriveranno direttamente a casa, senza costi aggiuntivi e soprattutto senza la necessità di uscire in queste settimane di afa asfissiante, evitando così tutti i rischi che comportano le botte di calore, in primis per gli anziani e per le persone più fragili. Un vero e proprio delivery della salute, con medicine e prodotti parafarmaceutici recapitati gratis sulla porta dell’abitazione, semplicemente con un clic sullo smartphone o con una veloce telefonata.

È il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci attivato a Lissone e a Desio dalle 7 farmacie comunali gestite a marchio Lloyds: partito in questi giorni, andrà avanti per tutta l’estate, sino alla fine di agosto. L’iniziativa è stata pensata per chi resta in città nei mesi più torridi, soprattutto persone sole e avanti con gli anni, ma è a disposizione di chiunque. Per usufruirne basterà richiedere i medicinali o gli altri prodotti che occorrono usando l’app Lloyds dal telefonino o chiamando la farmacia che si preferisce tra le 4 comunali di Lissone e le 3 di Desio. Il servizio è offerto dalle farmacie lissonesi di via Carducci, via Manara, via Pacinotti e via San Domenico Savio, oltre a quelle desiane di via Garibaldi, corso Italia e via Sempione. "Nei mesi estivi – sottolinea la sindaca Laura Borella – spesso capita di rimanere soli in città, il fatto di poter contare su un servizio gratuito così prezioso è un valore aggiunto sul terriorio". Fabio Luongo