Danza e caccia al tesoro nell’arte

Le opere di uno dei più grandi scultori italiani del ‘900, ma anche laboratori botanici, cacce al tesoro tra monumentali creazioni artistiche e la possibilità di diventare statue danzanti che si rifanno alle sculture del parco-museo. Sarà un mese di giugno fitto di iniziative al Rossini Art Site, il parco-museo di Briosco costruito attorno alla collezione Alberto Rossini. Gli appuntamenti cominceranno già questo weekend: domenica si potrà visitare la mostra “Andrea Cascella - Incastri Vitali“, un’esposizione dedicata al grande scultore di origini pescaresi e al profondo rapporto personale con il collezionista brianzolo. Sempre domenica, alle 16.30 si terrà il laboratorio “Danzare le forme: danzaterapia“: l’attività, dedicata sia agli adulti sia ai bambini, porterà a diventare statue danzanti, facendosi ispirare dalle sculture del parco, così da esplorare le nostre possibilità di movimento e imparare a sentire le differenze di consistenze, forme e materiali. Ci saranno poi, alle 17, le visite guidate alla collezione del Rossini Art Site, in cui si potranno scoprire opere monumentali en plein air di artisti come Giò Pomodoro e Pietro Consagra, Fausto Melotti e Bruno Munari, accanto a quelle di nomi internazionali come César, Jean Tinguely, Franz Stahler e Hidetoshi Nagasawa, tra esponenti dell’Astrattismo Concreto e del Nouveau Réalisme.

Bambini e famiglie, domenica 9 alle 16.30, saranno coinvolti in una “Caccia al tesoro di inizio estate“, per festeggiare l’arrivo della bella stagione e la fine delle scuole: si andrà alla ricerca del tesoro che si nasconde tra le grandi sculture, fra indovinelli da risolvere e dettagli da scoprire aguzzando la vista. Domenica 16 immersione nella natura in vista del solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno: dalle 17 ci sarà il laboratorio botanico “Realizzare uno smudge stick“. Durante una passeggiata botanica si impareranno a riconoscere le piante selvatiche e si raccoglieranno quelle più adatte per realizzare uno “smudge stick“, un mazzo di erbe aromatiche che funzionerà da incenso, riprendendo una pratica tradizionale dei popoli nativi americani che bruciavano piante essiccate per purificare e benedire luoghi e persone, catturando l’energia del sole.

F.L.