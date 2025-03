Danni all’auto dell’assessore: parabrezza sventrato

Un botto terrificante di sera e la brutta scoperta l’indomani mattina: sventrato con un’esplosione il parabrezza dell’auto dell’assessore, parcheggiata dentro casa. È un episodio inquietante quello accaduto l’altra sera a Lentate, frazione Copreno, dove abita Matteo Turconi Sormani, assessore a Territorio, Urbanistica e Cultura.

La vicenda è stata raccontata dallo stesso assessore, dopo aver presentato denuncia ai carabinieri. "Evidentemente ero io l’obiettivo anche del botto prima di Natale che ha rovinato il mio ingresso pedonale", scrive sul suo profilo Facebook. Lo stesso assessore spiega il riferimento a quanto accaduto la sera del 23 dicembre scorso. "Una specie di bomba carta aveva provocato danni all’ingresso pedonale, a una lampada e persino al muro di casa, ci fosse stata una persona nelle vicinanze avrebbe rischiato molto. In quell’occasione ho pensato al gesto di qualche scalmanato che voleva anticipare i botti di Capodanno e non gli ho dato troppo peso. Ma se lo collego a quello che è successo stavolta, allora la cosa si fa più preoccupante. Ero da poco rientrato dal consiglio comunale, mi stavo preparando per andare a letto. L’auto era all’interno della mia proprietà ma non in garage. Ho sentito un botto impressionante. Ho aperto la persiana verso la piazza e mi sembrava che provenisse da lì. Solo alla mattina mi sono accorto invece che il botto è stato esploso sul parabrezza della mia auto, distruggendolo. I carabinieri, che ringrazio, dopo la mia denuncia si sono subito attivati, effettuando anche rilievi scientifici e sono in corso delle indagini."

Messaggi di solidarietà sono stati rivolti all’assessore da diversi cittadini, oltre che dalla sindaca Laura Ferrari, dai colleghi di giunta e da esponenti di varie forze politiche lentatesi.

Ga.Bass.