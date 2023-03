Dandy Bestia fa rivivere l’epopea degli Skiantos e del rock demenziale

La storia di una band italiana diventata leggenda, ripercorsa e cantata da chi ne è stato chitarrista e mente creativa assieme a Roberto Freak Antoni. Giovedì alle 21.30 al Tambourine di via Carlo Tenca arriverà una colonna del rock demenziale: sul palco approderà Dandy Bestia, alias Fabio Testoni, chitarra degli Skiantos, che suonerà, canterà e narrerà la parabola della rock band bolognese, facendo rivivere le canzoni e le idee di un gruppo che ha segnato la musica italiana. Oltre che dell’epopea degli Skiantos, partita dall’incontro negli anni Settanta al Dams di Bologna con Freak Antoni, Testoni è stato protagonista anche di collaborazioni importanti con Lucio Dalla e con gli Stadio. Ingresso 7 euro con tessera Arci. Venerdì alle 21.30, “All you can Pride”, tra dj-set, karaoke e uno spettacolo di drag queen: il ricavato dell’iniziativa, organizzata da Brianza Oltre l’Arcobaleno, andrà a finanziare il Brianza Pride. Ingresso 3 euro con tessera Arci.

F.L.