Dall’ukulele alla stand-up Comedy. Il Tambourine fa pensare e divertire

Le storie e le risate della stand-up comedy, le sonorità hawaiane dell’ukulele e una serata dedicata ai diritti, tra musica dal vivo, karaoke e dj-set. Sono gli spettacoli e gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Si comincerà domani alle 21.30 quando il circolo di via Carlo Tenca ospiterà il ritrovo dell’Ukulele Brianza Club, con un “Laboratorio integrato di ukulele“, per avvicinare e conoscere questo strumento che dalle isole Hawaii sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese, con una passione ormai diffusa.

L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani e andrà avanti con due appuntamenti al mese, sempre di mercoledì. Le prossime date sono già fissate per il 13 e 27 novembre e per l’11 dicembre. Ingresso gratuito con tessera Arci. Giovedì, sempre alle 21.30, si cambierà completamente atmosfera con la prima tappa di stagione dello “Stand-up Comedyficio“, la rassegna dedicata alla stand-up comedy guidata da Alessio Parenti nelle vesti di maestro di cerimonia sul palco seregnese: ad alternarsi dal vivo saranno 3 artisti, tutti microfono alla mano e niente filtri, ognuno con monologhi urticanti e battute graffianti, tanta ironia e osservazioni pungenti e sfrontate sulla vita. Ci sarà il comico, cantautore e musicista Elianto, nato come artista di strada e passato attraverso la scuola di Zelig, capace di unire le abilità di improvvisatore e quelle di menestrello per raccontare il mondo con sguardo irriverente. Con lui ci saranno Michele Cordaro, collaudato anche dall’esperienza tra le Iene, e l’irresistibile monologhista Matteo Cesca. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Venerdì, invece, alla stessa ora l’evento “All you can Pride“, tra musica, karaoke e dj-set, con ingresso a 3 euro con tessera Arci e ricavato a sostegno del Brianza Pride e dei progetti di Brianza Oltre l’Arcobaleno.

