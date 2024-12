Dall’informatica ai ristoranti. Si apre alle candidature

Il Centro per l’impiego di Vimercate di Afol Monza e Brianza organizza un incontro di preselezione. Parteciperanno al Job day aziende del territorio e agenzie per il lavoro della provincia di Monza e della Brianza. L’appuntamento è per il 9 dicembre dalle 9 alle 12 presso la biblioteca civica “Nanni Valentini“ in via Gorizia 20 ad Arcore. Durante l’evento i partecipanti potranno candidarsi alle offerte di lavoro proposte consegnando il proprio curriculum vitae e partecipando a brevi colloqui. È quindi importante ricordarsi di portare più copie del cv da distribuire alle varie aziende del territorio presenti. Diverse le posizioni aperte: operatori di produzione, addetti al montaggio, informatici, figure impiegatizie, addetti alla ristorazione. Per partecipare occorre iscriversi compilando il form dedicato, disponibile sul sito di Afol Mb all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/job-day-arcore/. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 039.6350901 oppure inviare una email a cpi.vimercate@afolmb.it.