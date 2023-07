Dall’impegno civile alle Hawaii La scaletta del festival Tittoni

di Fabio Luongo

Teatro civile e rock demenziale, i simboli del Regno Unito, la band icona dell’ondata Britpop e atmosfere hawaiane. Una lunga settimana di concerti, spettacoli ed eventi a tema per accompagnare le calde serate estive della Brianza. È il menu che verrà servito da martedì al weekend dal festival di Parco Tittoni. Ad aprire gli appuntamenti sarà l’impegno, con un’intensa rappresentazione teatrale che ripercorrerà le figure del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro: martedì alle 21.30 Marco Bonanomi, Mara Gualandris, Sarah Macchi, Loredana Riva e Pierre Villa saranno gli interpreti del testo drammaturgico di Ettore Radice “Forte come la morte è l’amore“, su due personalità che, in ruoli distinti, hanno entrambe servito l’Italia. Ingresso libero. Mercoledì alle 19.30 si accenderanno gli amplificatori e si comincerà a dare spazio alla musica con una band che ha segnato la storia del rock italiano, dando vita al filone demenziale: sul palco desiano arriveranno gli Skiantos, gruppo cult nato sull’onda punk-rock del ‘77 e che da allora non ha smesso di portare in giro il suo cocktail di ironia, poesia surreale, paradossi, satira graffiante e veri e propri colpi di genio.

A guidare la band il chitarrista storico Fabio Testoni alias Dandy Bestia. Prima di loro si esibiranno altri 3 gruppi che fanno parte del nuovo panorama indipendente: ci saranno le contaminazioni di indie e rap di Brucherò nei pascoli, l’electro post-punk dei Casual Tox che mescolano sonorità punk e industrial, l’alternative-rock degli Stain. Biglietto d’ingresso 15 euro. Venerdì alle 21 “Uk Night“ e “Oasis Tribute“, una serata tutta dedicata alla Gran Bretagna: in apertura cambio della guardia e inno inglese, dalle 21.15 concerto dei Columbia per un omaggio agli Oasis in cui verranno riproposti sound, stile e canzoni della rock band dei fratelli Gallagher.

A seguire toccherà ai The Demis, che ripercorreranno la storia del rock britannico, tra pezzi di Beatles, Pink Floyd, Clash, Joy Division e Radiohead, surfando tra rock psichedelico, punk, new wave e britpop. Sabato dalle 20.30 “80s Never Die“, con dj-set e visual show per tornare indietro nel tempo, nel decennio della disco e dei videogiochi. Domenica, infine, dalle 10 “Brianza Uke Fest“, un festival dedicato all’ukulele con workshop, concerti, mercatini, spettacoli di danze polinesiane e altre attività incentrate su questo strumento.