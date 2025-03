Dall’elettronica al brit-pop:. The Bank spacca

Le nuove sonorità elettroniche e rock della musica alternativa, il pop e un omaggio alla band che più ha rappresentato l’onda del brit-rock negli anni ‘90 e Duemila. Sarà una settimana di concerti per tutti i gusti quella messa in cantiere da qui al weekend dal The Bank di Monza. Si comincerà domani, quando alle 21 sul palco di viale Lombardia si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Monzatyka - Music for the masses” curata da Luca Urbani e Andy dei Bluvertigo: a esibirsi saranno il musicista e producer Eugene con un set in cui si mescoleranno pop elettronico dalle tinte new wave, sperimentazioni synth pop, influenze ambient, noise e indie-rock; Kihm, ossia il nuovo progetto elettronico del cantante e polistrumentista Alessio Calivi, e l’alternative rock di Flay. Venerdì alla stessa ora “Tributo agli Oasis” con la band dei Morning Sun. Sabato, sempre alle 21, per la rassegna “Saturday I’m in live” una coinvolgente serata a base di pop-rock anni ‘80, ‘90 e Duemila con i V-Art Vizio Acoustic Rock Trio. Per la prossima settimana sono invece già annunciati concerti dedicati alla new wave e alla band hard rock per eccellenza degli anni ‘90 e Duemila, i Guns n’ Roses.

F.L.