Dalle donne per le donne A tavola è sempre festa

di Paolo Galliani Tautologia pura: se una casa dice molto di chi la abita, la cucina di un locale rivela chi la firma. E allora è facile scoprire che dietro alle preparazioni del “Mamie” c’è una donna, una delle rare chef in una Brianza dove il gender gap nella ristorazione è perfino più sconfortante di quanto lo sia nel resto della penisola. Tant’è. Alla vigilia dell’8 Marzo è una bella parabola quella di Maria Rosaria Peluso che coccola i gourmet monzesi al 68 di via Boezio, assegnando ai suoi piatti un imprinting marcatamente pugliese ma anche i valori che il mondo femminile sa tutelare meglio: gusto, leggerezza, eleganza e minima manipolazione delle materie prime. Insomma, uno dei posti elettivi dove celebrare la Festa delle donne (spesa media, senza vini: 60-70 euro), degustando ad esempio gli “gnocchi con guazzetto di scampi e taleggio ghiacciato”, la “sfoglia ripiena di calamaro e molluschi” e il dolce della pastry-chef Francesca Pellegrino, figlia di Maria Rosaria: una sfera gialla che rivisita la torta mimosa con Pan di Spagna, chantilly, ananas e agrumi. Esplorazione comunque agevole, perché se l’8 Marzo non maschera il ritardo sulla parità di genere, è comunque l’occasione per tenere viva la riflessione attraverso la...