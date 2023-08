Dalla Sardegna al Giappone, i sogni last minute di Monza delle famiglie brianzole

Il carovita frena la voglia di prenotare la vacanza a luglio per agosto. "È il momento – suggerisce Andrea Cani, monzese delegato regionale agenzie turistiche – di andare in agenzia, valigia alla mano e prendere al volo le offerte. Contrariamente a quanto accadeva tradizionalmente, in agosto in Italia non è tutto pieno. Ribassi dell’ultimo minuto sui voli per la Sardegna, disponibilità e sconti nei villaggi turistici del Salento che hanno registrato un calo delle presenze del 20%, perché gli italiani sono in difficoltà e per gli stranieri la formula villaggio non è appetibile. Offerte per una settimana a Baia di Conte, una settimana per una coppia con due bimbi dai 3 ai 16 anni 2.363 euro, compreso passaggio ponte in nave, con trasporto auto. Offerte vantaggiose last minute anche per la Grecia che risente del fenomeno incendi a Rodi".

Piene, invece, le città d’arte, prese d’assalto dai turisti stranieri, soprattutto tedeschi e americani. In voga il Giappone, rimasto chiuso più a lungo di altri paesi, per il Covid; in calo la domanda per gli Stati uniti, a causa del rincaro dei biglietti aerei tra i 1.400 e 1.500 euro a persona. I vettori si rivolgono di più al mercato americano, dove quelle cifre si spendono ancora oggi con disinvoltura. La formula più richiesta dagli italiani - il Fly and drive - non risulta abbastanza interessante per i vettori. Rincari anche sugli autonoleggi in Usa. Baleari a Ferragosto a circa 1.300 euro a testa per settimana, cioè circa 200 euo in meno rispetto al catalogo.

C.B.