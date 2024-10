Dalla Reggia al Duomo. La grande bellezza a portata di cellulare

L’abbonamento da tre giorni per i musei milanesi “YesMilano city pass“ e la piattaforma di prenotazione milanese darà accesso anche ai musei di Monza. In questo modo, parte dei visitatori stranieri dei musei milanesi saranno invogliati a scoprire anche la Villa Reale, i Musei civici, il Museo del Duomo e il tesoro di Teodolinda, la Cappella espiatoria e il Museo etnologico.

"Gli accordi preliminari per il ticket pass milanese erano stati presi da Titti Gaiani, promotrice del Museo del Duomo – ricorda la neo direttrice del museo Rita Capurro – io arrivo da Genova come una navigatrice straniera e ho abbracciato con piacere questo progetto. Il Museo del Duomo è molto legato all’identità monzese: il fatto che sia gestito da una fondazione che mette il collegamento la Chiesa e un privato ci dice molto del senso di appartenenza alla città. Ma esperti e appassionati lo conoscono anche molto lontano". La direttrice ha raccontato di aver tenuto un seminario a Yerevan in Armenia, durante il quale qualcuno dei partecipanti l’ha accostata elogiando la bellezza e la rilevanza del Museo del Duomo di Monza, una delle più grandi collezioni di arte sacra del mondo, "con oggetti di una bellezza universale che noi custodiamo – ha detto Capurro – ma che sono patrimonio per tutti". Quindi il portale dei musei milanesi avrà una nuova sezione digitale dedicata ai musei monzesi, a cui si accederà con un’apposita applicazione da scaricare sul cellulare. Si troveranno i biglietti scontati e chi ha già il pass su Milano potrà accedere anche a Monza. Come fa osservare Francesco Varano, responsabile destination management di Vox (concessionario per la gestione di YesMikano city pass) tutti i turisti stranieri che arrivano a Milano puntano verso il Duomo, ma poi scoprono che ci sono tanti altri musei meno noti. Ugualmente fanno tante domande anche su Monza, sul Duomo, il Parco, la Villa, l’Autodromo. L’obiettivo è perciò quello di guidarli verso queste bellezze insospettate, agevolando la scoperta del territorio. Arrivando a Monza il City pass proporrà ai turisti anche il Museo etnologico Monza e Brianza (Memb) che conserva oltre 25mila fra documenti, oggetti, reperti e persino le macchine dei cappellifici che raccontano la storia della Brianza dei nostri nonni e bisnonni, raccolti nei magazzini della Villa Reale e periodicamente in mostra al Mulino Colombo, nel cuore di Monza. "Aderire al circuito milanese – osserva il presidente Alberto Naboni – per noi è interessante per far conoscere il Museo etnologico e il Mulino Colombo, dove teniamo due mostre all’anno. Il prossimo appuntamento sarà ai primi di dicembre con i giocattoli di una volta". Ha firmato l’accordo anche la Cappella espiatoria.